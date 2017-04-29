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"وجبة" كادت تودي بحياة سيدة حرقًا داخل منزلها بالعياط

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"وجبة" كادت تودي بحياة سيدة حرقًا داخل منزلها بالعياط "وجبة" كادت تودي بحياة سيدة حرقًا داخل منزلها بالعياط

مصراوي Masrawy

وجبة كادت تودي بحياة سيدة حرقًا داخل منزلها

كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل بحروق من الدرجة الثانية؛ حيث امسكت النيران بملابسها أثناء طهي الطعام داخل منزلها بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، أنه أثناء قيام، نورا سيد، 25 عاما، بإعداد الطعام، أمسكت النيران بملابسها، وتمكن نجل عمها وأحد جيرانها من إخمادها، ونقلها لمستشفى العياط المركزي.

وتم تحويل السيدة إلى مستشفى أم المصريين، ولا يمكن استجوابها حيث أنها مصابة بحروق شديدة متفرقة بالجسم.

تحرر المحصر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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