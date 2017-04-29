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توريد 170 طن قمح إلى شون دمياط

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توريد 170 طن قمح إلى شون دمياط توريد 170 طن قمح إلى شون دمياط

مصراوي Masrawy

توريد 170 طن قمح

دمياط – محمد إبراهيم:
أعلن المهندس سمير عثمان، وكيل وزارة بدمياط، توريد 170 طن قمح إلى الشون بنطاق المحافظة، موضحًا أنه وجه بإلزام الموظفين بعملية تدوير الأجولة المصنوعة من البلاستيك إلى أجولة من الخيش داخل الشون خلال 15 يومًا من التوريد، حفاظًا على سلامة القمح.

وأوضح عثمان، في تصريح صحفي، أنه يجري تسليم الشيكات الخاصة بأثمان القمح للمزارعين خلال يومين من التوريد وفقًا للأسعار المعلنة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة التي تمت زراعتها بالقمح بلغت 26182 فدانًا، ويتم تشوين القمح بشونة الزرقا، وكفر سعد، ومطاحن السيالة، والعنانية، وفارسكور.

وتفقد محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، في وقت سابق، الشون وشدد على أهمية نظافة هناجر ومخازن تخزين القمح، مع تبخيرها وغلق منافذ دخول الأتربة وأشعة الشمس ومراعاة التهوية.

وأكد طه على الاهتمام بوسائل الحماية المدنية بالشون والهناجر، لحماية القمح من أي أخطار قبل الموافقة على توريد حصة القمح المقررة لكل شونة، لافتًا إلى أهمية التأكد من توفير أجولة الخيش، التي تستخدم في تعبئة القمح، مطالبًا المسؤولين عن الشون بإعداد وتجهيز بوابات دخول وخروج سيارات نقل القمح.

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