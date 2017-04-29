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16 مليون جنيه لإنشاء ملاعب بـ8 مراكز في المنيا

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16 مليون جنيه لإنشاء ملاعب بـ8 مراكز في المنيا 16 مليون جنيه لإنشاء ملاعب بـ8 مراكز في المنيا

مصراوي Masrawy

مديرية الشباب والرياضة بالمنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن تسليم 25 موقعا للجهات المعنية، لبدء إنشاء مبان إدارية وملاعب وأسوار، وتطوير وتنجيل صناعي للملاعب، بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، في إطار تحسين المستوى الخدمي ورفع معدل الأداء بالهيئات الشبابية بالمحافظة والقرى المحرومة.

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إنه سيتم إنشاء مبنى إداري وملعب وسور لـ8 مراكز شباب بالقرى المحرومة على مستوى المحافظة، بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه، وهي مراكز شباب كفر عبدالخالق بالعدوة، وكفر صالحين بمغاغة، والمودة ببني مزار، ونزلة أسطال ودير جبل الطير بسمالوط، والشيخ تمي بأبوقرقاص، وجلال الشرقية بملوي.

وأضاف أن 17 مركز شباب سيتم إنشاء وتطوير الملاعب بها إلى النجيل الصناعي على مستوى المحافظة، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

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