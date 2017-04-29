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عواصف ترابية تجتاح طرق الوادي الجديد

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عواصف ترابية تجتاح طرق الوادي الجديد عواصف ترابية تجتاح طرق الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

عواصف ترابية تجتاح طرق الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، لعواصف ترابية ضربت المناطق النائية والطرق الرئيسية بالمحافظة، مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وتسببت العواصف، في قلة الرؤية على الطرق السريعة والداخلية، ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد، وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق؛ لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق؛ لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات المختلفة.

وشكلت المحافظة، غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات عن وجود أضرار لحالة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

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