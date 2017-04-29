وزير الزراعة يتوجه إلى الخرطوم للمشاركة في اجتماعات الشركة السودانية- المصرية

كتب- أحمد مسعد:

غادر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، أمس، متجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وأشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، قبيل مغادرته البلاد، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والحرص المتبادل بين الجانبين على المستويين الشعبي والرسمي، على توطيد تلك العلاقات وتعزيزها، لافتاً إلى أن الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، لها دور مهم في إحداث تنمية زراعية حقيقية تأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأوضح البنا، أن زيارته إلى السودان تشمل عقد لقاءات موسعة مع البروفيسور إبراهيم الدخيري، وزير الزراعة والغابات السوداني وعدد من كبار المسئولين السودانيين في القطاع الزراعي، لافتاً الى ان سيتم بحث خطة مستقبلية لزراعة 90 ألف فدان مخصصة للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق، بما يحقق التكامل الزراعي بين قطري وادي النيل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة خلال تواجده في السودان، في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.