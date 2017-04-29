مانشستر يونايتد يرصد 40 مليون استرليني لضم مدافع بنفيكا

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن نية مانشستر يونايتد بدء المفاوضات مع بنفيكا البرتغالي من أجل ضم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

أوضحت الصحيفة البريطانية، أن رئيس بنفيكا لويس فيلبي فييرا برغب في الحصول على 50 مليون جنيه استرليني - وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، إلّا أن اليونايتد يرغب في تخفيض هذا الرقم.

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ويرغب مورينيو في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل من خلال التعاقد مع ليندلوف إلى جانب لاعب بيرنلي مايكل كين الذي غادر اليونايتد منذ عامين، كما يرغب أيضًا المدرب البرتغالي في الحصول على خدمات مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس لحل الأزمة الدفاعية الكبيرة التي عاني منها الشياطين الحمر هذا الموسم.