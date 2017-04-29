البايرن يسعى لحسم اللقب للمرة السادسة على التوالي

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يحتضن ملعب فوكسفاجن أرينا، لقاء نادي فولفسبورج مع نظيره بايرن ميونخ، في تمام السادسة والنصف مساء السبت، بقيادة الحكم فيليكس زواير، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الألماني"بوندسليجا".

ويتصدر العملاق البافاري جدول الترتيبب قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، برصيد 70 نقطة بخوضه 30 مياراة (21 فوز، 7 تعادلات، وهزيمتين) وسجل لاعبوه 73 هدفًا فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

ويأتي فولفسبورج، بقيادة مديره الفني اندرياس يونكر، في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 30 مباراة (9 فوز، 6 تعادلات، 15 خسارة) مسجلآ 30 هدفًا فيما استقبلت شباكه 43 هدفًا.

ويسعى بايرن ميونخ لتكرار فوز لقاء الذهاب بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14، ومن ثم تحقيق اللقب للمرة السادسة على التوالي.

وحال فوز بايرن ميونخ، اليوم، مقابل تعادل أو خسارة ملاحقه لايبزيج بـ(62 نقطة)، الذي سيلعب قبل العملاق البافاري أمام إنجولشتات، سيحسم البايرن اللقب رسميًا.

46 مواجهة جمعت بايرن ميونخ وفولفسبورج منذ عام 1997، فاز العملاق البافاري في 35 مباراة، مقابل 5 مرات لفولفسبورج، فيما فرض التعادل نفسه في 6 مواجهات.

وفشل البايرن في الفوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة خارج أرضه، بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة، وهذه التعادلات كانت جميعها بنتيجة "0-0"، وجاءت الهزيمة في دورتموند في الجولة 11 (1-0).

ويمتلك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ (2.33)، وأندريس يونكر المدير الفني لفولفسبورج (1.85) أفضل نسب نقاط بين مدربي الدوري الألماني بواقع (2.33)، و(1.85) على الترتيب.

كما يستضيف نادي بوروسيا دورتموند نظيره كولن، بملعب "سيجنال إيدونا بارك"، بقيادة الحكم توبياس سترويل، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

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ويحتل بوروسيا دورتموند، بقيادة مديره الفني توماس توخيل، المركز الثالث برصيد 56 نقطة (جمعها من 30 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 8 وخسر 6، مسجلآ 65 هدفًا فيما استقبلت شباكه 35 هدفًا).

ويأتي نادي كولن، بقيادة مديره الفني بيتر ستوجر، في المركز التاسع برصيد 41 نقطة (جمعها من 30 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 11 وخسر 9، مسجلآ 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا).

وفيما يلي نستعرض جميع مباريات اليوم:

- فيردر بريمن × هيرتا برلين الساعة 3.30.

- بوروسيا دورتموند × كولن الساعة 3.30.

- ماينز × بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 3.30.

- دارم شتات × فرايبورج الساعة 3.30.

- لايبزيج × إنجولشتات الساعة 3.30.

- فولفسبورج × بايرن ميونيخ الساعة 6.30.