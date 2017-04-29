لامبارد: الضغوطات على «جوارديولا» هائلة

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قال لاعب تشيلسي السابق فرانك لامبارد، إن ما طلب من جوارديولا مع مانشستر سيتي كثير للغاية، مؤكدًا أن المجرب الإسباني اكتسب خبرة كبيرة من موسمه الأول في الدوري الإنجليزي أكثر مما اكتسبها في الدوري الإسباني والألماني - حسبما نقل موقع "توك سبورت".

أوضح لامبارد، أن "جوارديولا" امتلك فريقا عظيما مع برشلونة وبايرن ميونيخ يجيدان اللعب بطريقة لعبه وعمل فقط على تحسين بعض الأمور، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي يمتلك لاعبين جيدين للغاية، إلّا أن حجم الضغوطات عليهم كبير للغاية.

أضاف لامبارد، أن حجم التحدي على جوارديولا كبير للغاية لنقل فلسفته الخاصة للاعبي السيتي وتعليمهم كيف التحرك وتغيير المراكز واللعب في مراكز مختلفة، وهي أمور صعبة للغاية اكتسابها سريعًا.

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وسينهي جوارديولا موسمه الأول مع مانشستر سيتي دون التتويج بأي لقب للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، بعدما بات يصارع على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي ودع كأس الرابطة الإنجليزية على يد مانشستر يونايتد، كما خرج من نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام أرسنال وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام موناكو الفرنسي.