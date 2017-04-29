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ميسي يقترب من إنهاء صراعه الخاص مع رونالدو

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ميسي يقترب من إنهاء صراعه الخاص مع رونالدو ميسي يقترب من إنهاء صراعه الخاص مع رونالدو

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4 جولات تفصل عشاق الدور الإسباني عن معرفة بطل الموسم، إذ يقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفوز بجائزة هداف الليجا للمرو الرابعة على التوالي بفارق 14 هدفا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب السجل التهديفي الضعيف للموسم الحالي.

ويتفوق ميسي على رونالدو بفارق 14 هدفا، ليقترب ميسي كثير من الفوز بلقب هداف الدوري الإسباني للمرة الرابعة في مسيرته مقابل 3 مرات لرونالدو، ويسعى ميسي لمعادلة رقم هوجو سانشيز وكويني، اللذان توجا بجائزة "البيتشيتشي" 5 مرات، بينما يتواجد تيلمو زارا في الصدارة بـ 6 مناسبات سابقة.

وسجل كريستيانو رونالدو 19 هدفا في 25 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري الإسباني، ويحتاج لتسجيل 7 أهداف لمعادلة أسوأ سجل تهديفي له مع الريال منذ أن انضم إلى الفريق الملكي عام 2009، كما يمتلك رونالدو في جعبته 4 كروت صفراء، وإذا تلقى بطاقة أخرى سيكون من الصعب لحاقه بميسي.

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وفي حال تتويج ميسي بلقب هداف الدوري، سيسعى إلى معادلة رقم كريستيانو رونالدو من خلال التتويج بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة كأفضل هداف في أوروبا، حيث يملك حاليا ميسي 66 نقطة بفضل حصوله على نقطتين لكل هدف سجله في الدوري والبالغ عددهم 33 هدفا، بينما يمتلك لاعب فولفسبورج باس دوست 56 نقطة، والمهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج 54 نقطة.

وبعد تسجيل رونالدو 5 أهداف في شباك بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يحتاج اللاعب البرتغالي لتسجيل 4 أهداف أخرى للحاق بميسي في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، وهو الأمر الذي يعد صعبا للغاية في ظل مواجهة الريال لغريمه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي البطولة.

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التحرير

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