فيديو| البابا فرانسيس يحيي الجمهور من سيارة مكشوفة

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عرضت قناة «Extra News» لقطات لحظة دخول فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، ساحة استاد الدفاع الجوي، وهو يحيي الجمهور من سيارة «جولف» مكشوفة.

ووصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، استاد الدفاع الجوي، في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم السبت، لترأس القداس الإلهي.

ويحضر القداس نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة، ومن المقرر أن يتناول بابا الفاتيكان الغداء عقب القداس.

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وتوافد المواطنون من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، لحضور قدّاس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.

وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط استاد الدفاع الجوي، حيث شهد وجودًا أمنيًا مكثفًا، لتأمين الاستاد والطرق المؤدية إليه، تمهيدًا لوصول الضيوف والمصلين، من خلال الدفع بعدد كبير من التشكيلات الأمنية.