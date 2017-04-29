بالصور..الفخامة والأناقة عنوان مجموعة المصممة "هامة الحناوي"

كتبت- هاجر حاتم:

أطلقت مصممة الأزياء الأردنية "هامة الحناوي" مجموعتها الجديدة للأزياء، وذلك بحفل "cairo fashion festival" بالتجمع الخامس، والذي أقيم مساء الجمعة.

اعتمدت "هامة" أكثر على أسلوب الأناقة الملكية التي تتميز بها خاصًة أنها مصممة الأزياء الخاصة بالملكة رانيا، حيث غلب على المجموعة الألوان "الترابية" الهادئة، والأشكال البدوية التي تحمل الطراز العربي.

شهد الحفل حضور الكثير من مجوم الفن والمجتمع، من بينهم ملكة جمال البيئة "ميراي عازر"، والمذيعة شيرين حمدي، والفنان هاني عادل، والفنانةهنا شيحة، والمصور اللبناني وديع النجار.