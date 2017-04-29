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انتهاء مشروع ازدواج المرحلة الأولى بطريق "الخارجة – أسيوط"

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انتهاء مشروع ازدواج المرحلة الأولى بطريق "الخارجة – أسيوط" انتهاء مشروع ازدواج المرحلة الأولى بطريق "الخارجة – أسيوط"

مصراوي Masrawy

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من مشروع ازدواج المرحلة الأولى من طريق "الخارجة – أسيوط" بطول 8 كم.

وقال وكيل وزارة النقل بالمحافظة، المهندس محسن زهران لـ"مصراوي": "المرحلة الحالية تضمنت رصف مسافة 8 كم حتى مدخل قرية الشركة 8 شمال واحة الخارجة، من إجمالي 30 كم مخطط ازدواجها بتكلفة 80 مليون جنيه".

أضاف زهران، أنه جرى الانتهاء من رصف الطبقة الأولى لطريق "الخارجة – باريس" بطول 50 كم، مع استمرار رصف الطبقة الثانية باعتمادات تصل إلى 80 مليون جنيه، إضافةً لاستمرار رصف طريق "الداخلة – شرق العوينات" بطول 35 كم بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة النقل بالوادي الجديد إلى أن استكمال رصف طريق "باريس ـ شرق العوينات" بطول 42 كم بتكلفة 75 مليون جنيه، ورصف طريق "الفرافرة ـ عين دلة" بطول 90 كم، على أن تنتهي مشروعات رصف الطريقين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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