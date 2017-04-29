بعد ما نشره "مصراوي".. دوريات أمنية وكاميرات مُراقبة لحماية "جسر الحضارة" بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

انتهى موظفو مكتبة مصر العامة بدمياط، من إزالة الحاجز الخشبي الذي دشّنته الوحدة المحلية بالكوبري الحضاري المقام على كورنيش النيل، بعدما تسبب في إثارة استياء المواطنين؛ نظرًا لما يمثّله جسر الحضارة من قيمة ثقافية وتاريخية.

وأكد اللواء سامي حمودة، السكرتير العام للمحافظة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هناك خطة لتأمين المنطقة وتنفيذ حواجز حديدية لمنع مرور الأطفال ونزولهم في مياه نهر النيل، وذلك عقب غرق شخصين بينهما طفل خلال الأيام القليلة الأخيرة.

وأضاف حمودة، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، وجه تعليماته بتركيب كاميرات المراقبة بالكوبري، كما طالب المحافظ، بتكثيف وجود دوريات أمنية من قطاع الأمن العام وشرطة المسطحات المائية على الكوبري يوميًّا، لحين توفير ميزانية لتطويره بالاتفاق مع وزارتي الثقافة والآثار، وإعادته كمنبر ثقافي يخدم أبناء المحافظة.

كان "مصراوي"، نشر تقريرًا قبل شهرين بعنوان: "(جسر الحضارة) بدمياط شهد اجتماعات (الوزراء).. وتحول إلى بؤرة تعاطي مخدرات"، كشف عن حالة الإهمال التي ضربت الكوبري المعدني، فبعد أن فاز بجائزة منظمة المدن العربية في مجال التراث المعماري لعام 2010، واستقبل اجتماعات مجلس الوزراء داخل قاعته الكبرى، وشهد الكثير من الندوات والاحتفالات والمسرحيات تحول إلى بؤرة لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة.