بالصور.. اشتعال النيران في سيارة أجرة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اشتعلت النيران في سيارة أجرة، اليوم السبت، على طريق شرق محافظة بورسعيد بمدينة بورفؤاد، عقب اصطدامها بعمود إنارة على الطريق المؤدي لمشروعات شرق المحافظة.

تلقت شرطة النجدة، إخطارا باشتعال النيران بسيارة على طريق شرق التفريعة، فانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، وتمت السيطرة على الحريق، دون مصابين.