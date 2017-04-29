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مصرع 5 من عائلة واحدة بسبب ماس كهربائي بدمياط

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مصرع 5 من عائلة واحدة بسبب ماس كهربائي بدمياط مصرع 5 من عائلة واحدة بسبب ماس كهربائي بدمياط

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صور متوفين من عائلة واحدة

دمياط – محمد إبراهيم:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن دمياط، أن الحريق الذي نشب في شقة سكنية بمنطقة عزبة البنك بكفر سعد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة، جاء بسبب ماس كهربائي.

واندلع حريق هائل في منزلة عائلة السيد وهبة، 42 عامًا، ما أدى إلى وفاته وزوجته عطيات محمد، 38 عامًا، وأولادهم، حسام، 20 عامًا، ومحمود، 5 أعوام، وعبد العزيز، 4 أعوام.

وأوضح المصدر، أن قوات الأمن انتقلت فور الإبلاغ عن الحادث، وعلى رأسها العميد مصطفي سليم، مأمور مركز كفر سعد وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد الديداموني، وجرى نقل المتوفين جميعا إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي.

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