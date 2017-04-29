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بالصور.. اندلاع حريق بمخزن للأخشاب في قليوب

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بالصور.. اندلاع حريق بمخزن للأخشاب في قليوب اندلاع حريق بمخزن للأخشاب في قليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اندلع، صباح اليوم السبت، حريق هائل في مخزن أخشاب بناحية قليوب، بمحافظة القليوبية، على مساحة 500 متر مربع، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10سيارات للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمخازن والمحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن تصاحبها 10 سيارات إطفاء بإشراف العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية لمكان الواقعة، و٧ سيارات إسعاف، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت تحريات المباحث، أن شركة ديكورات أخشاب استأجرت من المدعو "أحمد سيد" مخزنًا بمساحة 500 متر لتخزين أخشاب بناحية قليوب دائرة القسم، وجاري معرفة أسباب الحريق.

 

اندلاع حريق بمخزن للأخشاب في قليوب (1)

اندلاع حريق بمخزن للأخشاب في قليوب (3)

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