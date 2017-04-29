فتح أبواب استراحة الرئاسة بمطار القاهرة لاستقبال الرئيس الفلسطيني

كتب- طه عبيد:

فتح مسئولو مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، استراحة رئاسة الجمهورية، استعدادًا لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يصل القاهرة خلال ساعات، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبحث الأوضاع العاجلة والمهمة على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وانتظمت الخدمات الأمنية المرورية بمحيط الصالة وعلى الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

يأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ، ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.