«مناضل» احترق منزله في العدوان الثلاثي.. حمدي الوزير كما لم تعرفه من قبل

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على عكس ما يظن فيه الناس من شر وشهوانية انعكاسًا لأدواره في أفلام السينما المصرية، فهو المناضل الذي تطوع في الجيش رغم الإعفاء، وهو الشاب الصغير البورسعيدي الذي شكل فصيلًا للمقاومة الشعبية، ولكن ملامحه وحضوره الطاغي الذي شهد به الفنان نور الشريف، حصره في ذلك النوع من الأدوار.



"التحرير لايف" يرصد لكم 16 معلومة عن "حمدي الوزير" صاحب الـ 68 عامًا بالتقرير التالي..

1- اسمه بالكامل أحمد سيد أحمد ثابت الوزير، ولكنه اشتهر فنيًّا بـ"حمدي الوزير".

2- ولد في شارع "كسرى" بمدينة بورسعيد، يوم 29 أبريل عام 1949.

3- عاصر العدوان الثلاثي على المدينة الباسلة، وشاهد وهو ابن الثامنة حريق منزله ومنازل جيرانه في بورسعيد على يد الإسرائيليين، ورأى قصف الطيران لمدينته، وفق ما قال في برنامج "مساء الخير"، مع الإعلامي محمد علي خير.

4- شكّل أول فصيل للمقاومة الشعبية في بورسعيد بعد نكسة 67.

5- تخرج في كلية الهندسة جامعة قنا.

6- تطوع في الجيش رغم حصوله على ورقة بالإعفاء من الخدمة، وارتدى زي "العريف" بمدرسة المهندسين العسكريين.

7- الظهور السينمائي الأول له كان في عام 1979، من خلال مشاركته مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "اسكندرية ليه".

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8- شارك في فترة الثمانينيات بعدد من الأفلام السينمائية مثل: "سواق الأتوبيس، والعوامة رقم 70، والمحاكمة".

9- في عام 1989، شارك "الوزير" في فيلم "المغتصبون" مع ليلى علوي، ثم قدم دور مشابه في فيلم "قبضة الهلالي"، وأصبحت نظرته في ذلك الفيلم بمثابة "أيقونة" للتحرش، ومادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

10- علق قائلًا على انتشار صورته في فيلم "قبضة الهلالي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أفتخر لكوني أشهر متحرش في تاريخ السينما المصرية"، لافتًا إلى أنه لم يلمس زميلة أثناء تصوير تلك المشاهد، على حد قوله في برنامج "البيت بيتك".

11- التصقت به صفة الشر، بعد تقديمه أكثر من مرة دور المتحرش والمغتصب، ولكنه علق على ذلك غاضبًا في حوار مع جريدة "الجمهورية": "لست مسؤولًا عن تأثير أدواري الشريرة على البعض، لدرجة أنهم يأخذون عني انطباعًا بأنني شرير بالفعل".

12- شارك في الجزء الثالث من مسلسل "رأفت الهجان" بطولة محمود عبدالعزيز، حيث قدم دور ضابط مخابرات، وذلك بعدما رفض الدور في بادئ الأمر لأنه يقتصر على حلقة واحدة، لكن إعجابه بالشخصية دفعه للقبول.

13- ركز نشاطه الفني منذ منتصف التسعينيات في الدراما التليفزيونية، حيث شارك فيما يقرب من 40 مسلسلًا.

14- كان من أبرز الفنانين الذين شاركوا في تظاهرات 25 يناير، وقال عام 2013 في حوار مع موقع "القدس العربي": "أنا منذ 25 يناير 2011 وأنا في الشارع ومستمر حتى تتحقق أهداف الثورة ولو أدى ذلك إلى ابتعادي عن الفن".

15- لم يشارك منذ عام 1995 حتى عام 2015 سوى في 4 أفلام فقط آخرها "فزاع"، وخلاله ظهر بشخصيته الحقيقية.

16- أعلن في سبتمبر 2015 ترشحه لانتخابات مجلس النواب، وحصل على رمز "السد العالي"، لكنه فشل في الحصول على مقعد داخل المجلس.