الليجا.. برشلونة يواجه «الابن العاق» والريال يصطدم بـ«الخفافيش»

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تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإسباني بظهور صاحبي الصدارة ريال مدريد وبرشلونة الساعيان إلى مواصلة الانتصارات؛ لتعزيز حظوظهما في التتويج باللقب قبل 4 جولات على النهاية.

ويستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 78 نقطة نظيره فالنسيا الـ12 برصيد 40 نقطة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ولم يذق الريال طعم الفوز على الخفافيش سوى مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات بنتيجة 3-2 في مايو 2016، حيث تعادلا في 3 مباريات وخسر الفريق الملكي في مواجهتين، كما أن فالنسيا لم يخسر على ملعب البيرنابيو سوى مرة واحدة في آخر 5 زيارات.

ونجح ريال مدريد في التسجيل في آخر 57 مباراة في جميع المسابقات، ولم يخسر الريال مباراتين متتاليتين على البيرنابيو منذ شهر مايو من عام 2009 تحت قيادة خوان دي راموس، وحينها خسر الريال من برشلونة وريال مايوركا، ومن جانبه خسر فالنسيا في آخر مباراتين، ولم يسبق للخفافيش أن خسروا 3 مباريات متتالية تحت قيادة فورو.

وسيعول الريال على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل في شباك فالنسيا 12 هدفا في 14 مباراة من بينهم 8 في حارس المرمى الحالي للخفافيش دييجو ألفيس، وهو الحارس الوحيد الذي نجح في التصدي لركلتي جزاء لرونالدو من قبل.

وفي إطار نفس الجولة، يرحل برشلونة المتصدر 78 نقطة لمواجهة إسبانيول، الملقب من أنصار البرسا بـ"الابن العاق"، صاحب المركز التاسع برصيد 50 نقطة في ديربي كتالوني خالص يعد المحطة الأخيرة الصعبة للبرسا في الطريق نحو التتويج باللقب.

ولم يتمكن إسبانيول من الفوز في آخر 15 مباراة أمام برشلونة في الدوري، حيث تعادل في 3 مباريات، وخسر 12، وهو أسوأ أرقام الفريق الكتالوني أمام أي فريق آخر في المسابقة، وحافظ البرسا على نظافة شباكه في آخر 4 زيارات لملعب إسبانيول في الدوري.

ونجح إسبانيول في الفوز بـ6 مباريات من آخر 8 خاضها على ملعبه، وخسر مباراتين فقط أمام ريال سوسيداد في فبراير الماضي، ومن قبله ريال سوسيداد.

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وسجل ليونيل ميسي 15 هدفا في شباك إسبانيول، وأحرز الثنائية 7 مرات في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ويسعى اللاعب الأرجنتيني ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل إلى الهدف رقم 50 هذا الموسم في جميع المسابقات حيث يمتلك في رصيد حاليا 49 هدفا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

ريال سوسيداد- غرناطة الساعة 13:00

ريال مدريد- فالنسيا الساعة 16:15

لاس بالماس- أتلتيكو مدريد الساعة 18:30

إسبانيول- برشلونة الساعة 20:45