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وكيل بطريركية الإسكندرية: زيارة البابا فرنسيس تعكس قيمة وعمق مصر

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وكيل بطريركية الإسكندرية: زيارة البابا فرنسيس تعكس قيمة وعمق مصر وكيل بطريركية الإسكندرية: زيارة البابا فرنسيس تعكس قيمة وعمق مصر

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان

القاهرة - مصراوي:

قال القمص رويس مرقص، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن زيارة البابا فرنسيس إلى عكست قيمة مصر والكنيسة فيها بشكل بارز ومشرف.

وأضاف مرقص في تصريح لـ"مصراوي"، السبت، إن اصرار البابا على زيارة مصر رغم ما جرى مؤخرًا من أحداث حزينة، يعكس تقديره لوزن مصر في المنطقة.

وأكد على هامش حضوره اجتماع المجمع المقدس الذي جرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور أساقفة بارزين من الكنيسة، وترأسه البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأرثوذكس، وحضره البابا فرنسيس بابا الفاتيكان: "الزيارة أكدت عظمة الكنيسة المرقسية وأكدت أننا أقوى من الإرهاب، وتقديري أن الزيارة تمثل دفعة قوية لحركة السياحة".

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