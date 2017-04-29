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تحذيرات بسقوط أمطار تصل لـ3 أمتار على جبال البحر الأحمر

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تحذيرات بسقوط أمطار تصل لـ3 أمتار على جبال البحر الأحمر تحذيرات بسقوط أمطار تصل لـ3 أمتار على جبال البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

سلاسل جبال البحر الأحمر

البحر الأحمر. أحمد عوض:

حذرت إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر، المواطنين، من سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى 3 أمتار، اعتبارا من اليوم السبت.

وأهابت الإدارة، في بيان لها، اليوم، بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، للوقاية من أضرار الأمطار.

وأصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى جميع الجهات المعنية بالتنسيق بينها، والاستعداد التام لمواجهة الأمطار.

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