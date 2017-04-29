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بابا الفاتيكان يصل ستاد الدفاع الجوي لبدء القداس الإلهي

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بابا الفاتيكان يصل ستاد الدفاع الجوي لبدء القداس الإلهي بابا الفاتيكان يصل ستاد الدفاع الجوي لبدء القداس الإلهي

التحرير

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وصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان استاد الدفاع الجوي، في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم السبت، لترؤس القداس الآلهي.

ويحضر القداس نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة عامة.

ومن المقرر أن يتناول بابا الفاتيكان الغداء عقب القداس.

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وكان المواطنون قد توافدوا من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم، على استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، في الساعة التاسعة ونصف وحتى الحادية وعشر دقائق، صباح اليوم، 

وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية. 

وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط استاد الدفاع الجوي، حيث شهد تواجد أمني مكثف، لتأمين الاستاد والطرق المؤدية إليه تمهيدًا لوصول الضيوف والمصلين، من خلال الدفع بعدد كبير من التشكيلات الأمنية.

 

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