الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 33

الإسكندرية 12 28

مطروح 12 26

بورسعيد 17 25

دمياط 17 25

بلطيم 16 28

الإسماعيلية 12 33

السويس 18 33

العريش 09 28

نخل 10 32

طابا 14 31

الطور 19 33

مرسى علم 23 31

الغردقة 22 34

شرم الشيخ 23 33

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رفح 09 27

كاترين 14 26

سيوة 17 32

المنيا 18 37

الفيوم 18 36

رأس سدر 17 33

أبوسمبل 24 41

وسط الدلتا 17 32

أسيوط 22 39

سوهاج 22 40

الأقصر 22 42

أسوان 26 42

شلاتين 20 35

حلايب 23 31

الوادي الجديد 22 41

قنا 23 40

نويبع 22 33

السلوم 13 27​