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علماء: الصيام يرفع معدل الذكاء

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علماء: الصيام يرفع معدل الذكاء علماء: الصيام يرفع معدل الذكاء

مصراوي Masrawy

الصيام يرفع معدل الذكاء

مصراوي -

بحثت العديد من الدراسات السابقة عن إيجاد تفسير لزيادة الذكاء البشري أثناء فترة الصيام، إلا أن باحثين اكتشوفا مؤخراً تأثير هرمون الجوع على الدماغ، الأمر الذي ساهم في تفسير الأمر.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه بحسب نتائج الأبحاث التي أجراها العلماء في هذا المجال فإن هرمون الجوع يحفز نمو خلايا الدماغ.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد أدرك العلماء أن هرمون جريلين "هرمون الجوع" يحفز كلا من الشهية ونمو خلايا دماغية جديدة. ولهذا فإن زيادة معدل الذكاء لدى الصائم إحدى النتائج الإيجابية للجوع.

ومن أجل الوصول إلى هذه الاستنتاجات تم حقن الفئران بهرمون الجوع، وبعد ذلك بفترة أظهرت الفئران نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والتعلم، أي أنها أصبحت أكثر ذكاء.

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مصراوي Masrawy

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