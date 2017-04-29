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فيديو.. مفكر إسلامي: «الجنة ليس بها جماع أو تصاعد شهوة»

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فيديو.. مفكر إسلامي: «الجنة ليس بها جماع أو تصاعد شهوة» فيديو.. مفكر إسلامي: «الجنة ليس بها جماع أو تصاعد شهوة»

التحرير

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فسر المستشار أحمد عبده ماهر، المفكر الإسلامي، مفهوم ومعنى «الحور العين» التي ذكرت في القرآن الكريم، مؤكدًا أن الجنة ليس بها جماع أو تصاعد شهوة وخلقة الإنسان ستكون مختلفة عن الآن، متسائلًا: «الجنة بها ما لم يخطر على قلب وعقل بشر، فهل لذة الجماع لم تخطر على قلب بشر؟».

وقال ماهر، خلال لقائه مع برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، عبر قناة «النهار»، إن الحور العين هي «لباسًا يتسربل به المؤمن يصير كاللؤلؤ»، مهاجمًا المتمسكين بما ذكر في كتب التراث الإسلامي: «الخيال الحيواني والشهوة الأرضية أخذت من الكثيرين».

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وعقب الداعية السلفي محمود لطفي، على حديث الأول، قائلًا: «أنا مش فاهم هو عايز يقول إيه؟ كلامه مش منضبط».

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التحرير

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