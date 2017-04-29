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برلماني عن إسقاط عضوية جاد وهنري: «سيستمران.. شاء من شاء وأبى من أبى»

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برلماني عن إسقاط عضوية جاد وهنري: «سيستمران.. شاء من شاء وأبى من أبى» برلماني عن إسقاط عضوية جاد وهنري: «سيستمران.. شاء من شاء وأبى من أبى»

التحرير

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قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لن يسقط عضوية النائب الدكتور عماد جاد، مؤكدًا أن القانون نص على أن النائب إذا استقال من الحزب التابع له، يتم إسقاط عضويته، وليس العكس.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، أن النائبة نادية هنري لن يتم إسقاط عضويتها من البرلمان أيضًا، لأنها لم تتقدم باستقالتها من حزب المصريين الأحرار، ولكن تم إسقاط عضويتها من قبل الحزب.

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وتابع: «جاد إضافة هامة لمجلس النواب، وفصله من النواب أمر مستحيل»، متهمًا حزب المصريين الأحرار بتغيير سياسته الليبرالية، مستدلًا على ذلك برفض الحزب تغيير قانون ازدراء الأديان، مختتمًا: «سيستمران في البرلمان شاء من شاء وأبى من أبى».

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التحرير

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