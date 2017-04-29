توافد المواطنون على قداس بابا الفاتيكان بـ«الدفاع الجوي» وسط تكثيف أمني

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بدأ المواطنون من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم، التوافد على استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، في الساعة التاسعة ونصف وحتى الحادية وعشر دقائق، صباح اليوم، والذي من المقرر أن يحضره 25 ألف مواطن أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف شخصيات عامة.

وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.

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وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط استاد الدفاع الجوي، حيث شهد تواجد أمني مكثف، لتأمين الاستاد والطرق المؤدية إليه تمهيدًا لوصول الضيوف والمصلين، من خلال الدفع بعدد كبير من التشكيلات الأمنية.