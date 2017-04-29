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فيديو.. أستاذ اجتماع سياسي: فرنسا تمول الإرهاب العالمي

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فيديو.. أستاذ اجتماع سياسي: فرنسا تمول الإرهاب العالمي فيديو.. أستاذ اجتماع سياسي: فرنسا تمول الإرهاب العالمي

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قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن دولة فرنسا أحد الدول الممولة للإرهاب العالمي، بدعمها تنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن باريس تطلق عليهم التنظيمات المعارضة المعتدلة في المنطقة العربية.

وأضاف سيد أحمد، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «العاصمة»، أن فرنسا تدعم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، موضحًا أن فرنسا هي الأداة التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل الجماعات الإرهابية.

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وتابع: «الخلاف بين الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط هو خلاف على مصالح».

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التحرير

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