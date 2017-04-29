عماد جاد عن إسقاط عضويته بالبرلمان: عبد العال قالي «سأسوي الأمر»

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قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن حزب المصريين الأحرار، حدث به الكثير من المشاكل وتم توجيه الإساءة له أكثر من مرة، وانتهى الأمر باستبعاده من الحزب.

وأوضح جاد، في لقائه مع برنامج «كلام تاني» عبر فضائية «دريم»، أن حزب المصريين الأحرار، منشق ما بين مجموعة من مؤسس الحزب نجيب ساويرس، وما بين مجموعة رئيس الحزب عصام خليل، موضحًا: «مليش علاقة بيهم من فبراير 2016، وبلغت رئيس البرلمان علي عبد العال بذلك، وقال لي أنه سيتم تسوية الأمر، ومستمر في البرلمان منذ ذلك الوقت حتى الآن».

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وأكد أنه فخور بعضويته في مجلس النواب، وإذا صوت على إسقاط عضويته من البرلمان؛ بسبب أنه استقال من حزب المصريين الأحرار فلن يقوم «بأي شيء».