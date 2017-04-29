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نائبة تحذر الحكومة من رفع أسعار البنزين.. وتطالب بفتح المصانع المغلقة

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نائبة تحذر الحكومة من رفع أسعار البنزين.. وتطالب بفتح المصانع المغلقة نائبة تحذر الحكومة من رفع أسعار البنزين.. وتطالب بفتح المصانع المغلقة

التحرير

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طالبت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة تأهيل المصانع المغلقة والنظر إلى المواطن محدود الدخل، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات الكبرى.

وأضافت البرلمانية، خلال لقائها في برنامج «نبض البلد»، المذاع عبر فضائية «LTC»، أن المصانع المغلقة قد تكون حلًا للخروج من الأزمة الاقتصادية إذا تم النظر إليها والعمل على تأهيلها وإعادة فتخ المغلق منها.

وحذرت ثريا،  من رفع المحروقات والمواد البترولية قائلة: «أسعار المحروقات لما بتزيد كل حاجة بتزيد معاها، السولار ده اللي شايل السلع والخضراوات، السولار ده اللي شايل مواد البناء، هو اللي شايل الموظفين الغلابة اللي رايحين أشغالهم».

وتابعت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «المفروض دلوقتي إن أفتح المصانع بالتوازي مع افتتاح المشروعات الكبرى، ده في دايرة واحدة اللي هي شبرا الخيمة في كمية كبيرة من المصانع المغلقة، لابد من إعادة تأهيل المصانع دي بدل افتتاح مصانع جديدة، وده توفير للنفقات».

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وذكرت ثريا، أن الأوضاع الاقتصادية تفتقد الدور الرقابي، مما سمح للتجار إلى التوحش وأن يتصرفوا كما يحلوا لهم، مطالبة الحكومة بإعادة فرض التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق، موضحة: «صراحة الحكومة فقدت سيطرتها على الأسواق والأسعار، وكثيرًا ما طالبنا الحكومة ووزارة بتفعيل الرقابة، نحن في حالة حرب وظروف خاصة، المفروض إن يكون هناك قرارات استثنائية».

وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «مافيهاش حاجة لما أحدد الأسعار لمدة معينة، وأن أخفض الدولار الجمركي اللي بستورد بيه الحاجات اللي مش قادرة أصنعها دلوقتي عشان الأسعار تنزل».

واستطردت: «إحنا ما عندناش أمانة، وعندنا سياسة الاحتكار، والتجار كل واحد بيبع بسعر، عشان كده لازم يكون في قرارات استثنائية، ونحدد الأسعار ولو لمدة 6 شهور بس».

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التحرير

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