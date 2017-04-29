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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29/4/2017 بالأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29/4/2017 بالأسواق المصرية سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29/4/2017 بالأسواق المصرية

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم السبت :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد بشاي 9550 جنيه 9550 جنيه
حديد العتال 9530 جنية 9530 جنية
حديد عطيه 9480 جنيه 9480 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9490 جنية 9490 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنيه
حديد العشري 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد مصر ستيل 9350 جنيه 9350 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم السبت :
 
الشركة
  إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 718 جنيه
أسمنت النصر النصر 703 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 748 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 698 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 720 جنيه
أسمنت حورس حورس 710 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 700 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 703 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 698 جنيه
أسمنت العريش العسكري 693 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 685 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 703 جنيه
السويس للأسمنت السويس 710 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 710 جنية
أسمنت تكنو تكنو غير متاح
أسمنت حلوان حلوان 710 جنية
أسمنت شورى شورى غير متاح
مصر بني سويف بني سويف 713 جنية
السويدي السويدي 715 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 700 جنية
 
 

المصدر : مصر 365  

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