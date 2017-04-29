كونتي: هداف الدوري «لا يلزمنا».. وأرفض مبادلة لاعبي تشيلسي

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قال المدير الفني الإيطالي لفريق تشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي، الجمعة، إنه لا يرغب في عودة مهاجم إيفرتون هداف الدوري روميلو لوكاكو، إلى النادي اللندني، بدلا من الإسباني دييجو كوستا.

ويتقدم تشيلسي في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن مطارده توتنهام هوتسبير، كما بلغ المباراة النهائية لكأس إنجلترا بفوزه على توتنهام بالذات 4-2 في نصف النهائي، ويتطلع الفريق إلى الثنائية في الموسم الأول للمدرب الإيطالي.

ويحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون الأحد في ملعب "جوديسون بارك" بمدينة ليفربول، في واحدة من أقوى مبارياته المتبقية لهذا الموسم.

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ورد كونتي على أسئلة صحفية بالقول: "لا أريد مبادلة لاعبي فريقي بلاعبين آخرين. لوكاكو لاعب مميز خصوصا أنه سجل الكثير من الأهداف هذا الموسم (24 هدفا في الدوري مقابل 19 لكوستا)، وهو يستحق منا كل التقدير، وكذلك بقية لاعبي إيفرتون الذي يتمتعون بتقنيات عالية"، بحسب سكاي نيوز.

وكان تشيلسي المحطة الأولى للوكاكو في الدوري الممتاز حين انتقل إليه عام 2011 من أندرلخت البلجيكي، لكنه لم يخض معه سوى 10 مباريات في الـ"بريميير ليج"، وأمضى فترتي إعارة مع وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون الذي تعاقد معه نهائيا عام 2014.

ويقدم الدولي البلجيكي موسما مميزا مع إيفرتون، ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا.