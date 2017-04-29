وزيرا التجارة والاستثمار يضعان حجر أساس مجمع أسمنت سوهاج

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يضع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت حجر الأساس لإنشاء مجمع الأسمنت بمركز جهينة في محافظة سوهاج.

وتبلغ تكلفة مجمع الأسمنت (الذي تبلغ مساحته 2 مليون متر مربع ويعمل بطاقة إنتاجية 3000 طن يوميا) 5.5 مليار جنيه.

ويرافق الوزيران خلال زيارتهما اليوم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومدير عام شركة سيماف الصينية.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن مجمع الأسمنت يتكون من مصنع للأسمنت ومصنع للحوائط الأسمنتية ومصنع للخرسانة الجاهزة وخط إنتاج للطوب الأسمنتي وسيتم إقامة هذا المجمع بالمنطقة الصناعية غرب جهينة.

وأضاف عبد المنعم أنه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع مصنع السيراميك الذي يقوم بإنتاج سيراميك الأرضيات والحوائط والأدوات الصحية وسوف يتم إقامة هذا المصنع بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا وعلى مساحة 120 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه ويستوعب 1000 عامل.

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وأوضح المحافظ أنه سيتم تسليم عقود منازل القرية النموذجية بجهينة الغربية في إطار دعم المجتمع المدني لمشروعات التنمية الشاملة للأسر الأكثر احتياجا بقرى صعيد مصر، إذ أن تلك المنازل الريفية تم تصميمها بشكل حضاري.

وأكد عبدالمنعم أن هذا المشروع يأتي كبداية لتنفيذ المشروعات كثيفة الطاقة بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى وجود دراسات تقدم بها أحد المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة من المخلفات الصلبه بمركز دار السلام

وأضاف محافظ الإقليم أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحقيق التنمية بسوهاج من خلال توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعم فرص الاستثمار مشيرا إلى أن 185 مستثمرا ينتظرون وضع الضوابط الخاصة بقانون الاستثمار للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج.