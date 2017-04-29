مدير مباحث الإسكندرية: جاهزون لتأمين لقاءات الأهلي والزمالك الأفريقية

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قال اللواء شريف عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، إن قوات الأمن فى الإسكندرية جاهزة لتأمين أى مباراة من المقرر إقامتها على ملعب برج العرب.

واختار فريقا الأهلى والزمالك ملعب برج العرب لإقامة مبارياتهما الأفريقية عليه خلال لقاءات دور الثمانية فى بطولة دورى رابطة الأبطال الأفريفية.

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وأضاف مدير مباحث الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت: لا مانع من تأمين أى لقاء، ولنا خبرات سابقة حيث تم تأمين لقاءات دولية سواء لمنتخب مصر أو لأندية الأهلى والزمالك وسموحة وغيرها من اللقاءات الهامة، مؤكدا أن الأمن جاهز لتأمين أى لقاءات رياضية هامة.

ووقع الزمالك بالمجموعة الثانية بدورى رابطة الأبطال الأفريقية مع فريق اتحاد العاصمة الجزائرى وأهلى طرابلس الليبيى وكابس يونايتد الزيمبابوى، ويبدأ أولى لقاءاته بملعب برج العرب أحد أيام 13 و 14 و15 مايو المقبل، بينما وقع النادى الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى ضمت الوداد المغربى والقطن الكاميرونى وزناكوا الزامبى ويستهل مشواره مع الأخير منتصف مايو المقبل.