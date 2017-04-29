بابا الفاتيكان ينشر صورة مع شيخ الأزهر: استحالة الخلط بين العنف والإيمان

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قال بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، إن زيارته لمصر وحضوره مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، الذي تنظمه مؤسسة الأزهر الشريف، تؤكد استحالة الخلط بين العنف والإيمان، وبين الإيمان والكراهية.

ونشر بابا الفاتيكان، على موقع "انستجرام" صورة تجمعه مع إمام الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وعلق عليها، بقوله: «ولنؤكد سويّا استحالة الخلط بين العنفِ والإيمان، بين الإيمان والكراهية».



ووصل بابا الفاتيكان القاهرة، ظهر أمس الجمعة، فى جولة تستغرق يومين التقى خلالها فى اليوم الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة لممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.