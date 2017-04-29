الغندور يفتح النار على الزمالك: إيناسيو «متذبذب».. وهذه «سنة كبيسة»

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انتقد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، البرتغالي أوجستو إيناسيو ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بسبب طريقة اللعب التي اتبعها في مباراة طنطا أمس، ببطولة الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي،، مؤكدًا أنه وقع في أخطاء "تكتيكية".

وقال الغندور، خلال تقديمه برنامج "الكرة في دريم"، على قناة "دريم"، أن إيناسيو وقع في أخطاء تكتيكية نتيجة عدم معرفته لقدرات وإمكانيات لاعبي الفريق، متساءلًا: "كيف يلعب الزمالك بثلاث لاعبين خطط وسط مدافع وتلعب على التأمين الدفاعي أمام فريق بحجم طنطا؟ بل على العكس فأنت جعلت فريق طنطاا يهاجمك أكثر، فأين دور الجهاز المعاون له؟!".

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وأوضح أن ملعب غزل المحلة "سيئ" ويوؤثر على مستوى الأداء ولا يسمح للاعبين بإظهار مهاراتهم الخاصة، متسائلًا "كيف يقوم إيناسيو بسحب باسم مرسي رأس الحربة ليشرك مصطفى فتحي المهاري بدلاا منه، ثم يعود مرة أخرى للعب برأس حربة صريح وهو أحمد جعفر"، معلقًا "من الواضح أنه لازال يستكشف ويجرب ومتذبذب".

وتعجب الغندور من "انعدام طموح" لاعبي الزمالك، وكأنهم اكتفوا بالحصول على رواتبهم فقط، لافتًا غلى أن وصول اللاعبين إلى مرمى الخصم أصبح أمرًا صعبًا، بالإضافة إلى إضاعتهم 6 ركلات جزاء من أصل 10 حصلوا عليها هذا الموسم، مؤكدًا أنه هذه السنة تعتبر "كبيسة" على النادي الأبيض، وأن الوضع الذي بات عليه الفريق "لم يحدث منذ زمن".