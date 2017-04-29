كوريا الشمالية تبدأ تهورها بـ "صاروخ"

سمر العشري

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الجيش أن كوريا الشمالية ، أجرت تجربة صاروخ باليستى، فى الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلى من منطقة شمالى العاصمة بيونجيانج.

وأوضحت الوكالة أن صاروخ كوريا الشمالية انفجر في الجو بعد ثوان من إطلاقه.

وكان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، وبخ مجلس الأمن الدولى، الجمعة، لعدم قيامه بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، وقال إن تحرك مجلس الأمن كان سيمنع تصعيد حدة التوتر بشأن برنامجها النووي.

وأضاف تيلرسون فى كلمة ألقاها فى ختام اجتماع لمناقشة ملف كوريا الشمالية "لو كان هذا المجلس قد فرض ودعم بشكل كامل قرارات صدرت بالفعل من قبل وطبق عقوبات بشكل حاسم وبإذعان تام.. ربما لم نكن لنجد أنفسنا فى مواجهة ذلك المستوى المرتفع من التوتر الذى نواجهه اليوم".

وأضاف قائلا "لن نعود لطاولة التفاوض مع كوريا الشمالية ولن نكافئ انتهاكاتهم للقرارات السابقة ولن نكافئ سلوكهم السيئ بإجراء محادثات".

شبكةعيونالإخبارية

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