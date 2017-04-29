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بالفيديو || خادمة تمارس الرذيلة مع أصحاب البيوت : «إحنا جواري وحريم السلطان»

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بالفيديو || خادمة تمارس الرذيلة مع أصحاب البيوت : «إحنا جواري وحريم السلطان» بالفيديو || خادمة تمارس الرذيلة مع أصحاب البيوت : «إحنا جواري وحريم السلطان»

اعترافات صادمة أدلت بها «هبة»، والتي تعمل «خادمة»، حول ممارستها الرزيلة مع أصحاب المنازل التي تعمل فيها، قائلةً: «أنا عادي يعني بخدم الناس وفي نفس الوقت بشوف حقوقي، يعني لو الراجل صاحب البيت عايز حاجة مني مش هتأخر.. ما أنا واحدة من صحاب البيت.. إيه المش
 
أضافت هبة، خلال ظهورها ببرنامج «سكوب»، عبر فضائية «ltc»: «لما بدخل البيت من دول بحس إنه بيتي، وإن صاحب البيت جوزي، ومعرفش إن ده حرام، ما إحنا كان عندنا جواري وحريم السلطان ومكنش في أي مشاكل، مش الأمير لما كان بيعوز واحدة بيختارها وياخدها، فين الحرام في كده؟ أنا مقتنعة إن ده مش حرام».
 
تابعت: «أنا بني آدمة وعايزة أعيش برضو، ما أنا عايشة معاهم في البيت وليّا حقوق، أنا بديله حقوقه وباخد حقوقي أنا كمان، إيه المشكلة إني يبقالي حقوق في الراجل صاحب البيت أنا كمان؟ وأنا مش بظلم الست اللي شغالة عندها لما بعمل كده، هو أنا هشتغل خدامة وبس؟ وبعدين الرجالة بتحب تغير».
 
 ومن جانبه، أوضح أحد مشايخ الأزهر، أن «ملك اليمين في الإسلام يعني أنه يجوز للسيد أن يدخل على آمته، ولكن هذا الحكم كان في بدايات الإسلام، حينما كانت تُباع الآمة وتُشترى، وبذلك كان يحفظ الإسلام المرأة من الوقوع في الخطأ، حيث أن ملك اليمين كانت للسيد فقط، ولو حملت منه تصبح حرة»، مشدّدًا على أن ما تفعله الخادمة «زنا صريح». 
 
 
 
 
المصدر : التحرير
 

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