أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خبير بترولي: إسرائيل تستغل حكم تعويضها بملياري دولار للضغط على الحكومة المصرية

Google+ Print
خبير بترولي: إسرائيل تستغل حكم تعويضها بملياري دولار للضغط على الحكومة المصرية خبير بترولي: إسرائيل تستغل حكم تعويضها بملياري دولار للضغط على الحكومة المصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول السابق، إن حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية بجنيف بتأييد حكمها السابق بفرض تعويضات علي هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار لشركة غاز البحر المتوسط، و1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، بعد الطعن علي الحكم من قبلهما.

وأضاف يوسف، فى تصريحاته لـ«التحرير»، أن  المصرية قامت على الفور بإيقاف المفاوضات بين شركة قطاع خاص مصرية «دولفينوس» وشركة «نوبل إنرجي» الأمريكية الشريك في حقل «لوثيان» الإسرائيلي، والمتضمنة إسالة جزء من الخام بمحطة إسالة دمياط بكامل طاقتها وتصديره للخارج لحسابها، إلا أن الاكتشافات المصرية الكبيرة للغاز بمنطقة البحر المتوسط علاوة علي الاتفاقيات المصرية القبرصية اليونانية الأخيرة لاستغلال محطات الإسالة المصرية، قاد إلى عدم إمكانية قبول الغاز الاسرائيلي بمصر، التي تعتبر الحل الاقتصادي الأمثل لإسرائيل لتصريف إنتاجها من الغاز، ولذلك اعتبرت تل أبيب هذا الحكم ورقة ضغط علي الحكومة المصرية لتنفيذ الاتفاق معها.

شاهد أيضا

وأكد الخبير البترولي، أن الحكومة ستجد صعوبة كبيرة في إعادة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي بعد تأييد الحكم، إلا إذا تراجعت عن اتفاقها مع قبرص واليونان، ومن خلال التفاوض مع اسرائيل يمكن إلغاء المبلغ المطلوب سداده أو تخفيضه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائبة تحذر الحكومة من رفع أسعار البنزين.. وتطالب بفتح المصانع المغلقة

نائبة تحذر الحكومة من رفع أسعار البنزين.. وتطالب بفتح المصانع المغلقة

خبير بترولي: إسرائيل تستغل حكم تعويضها بملياري دولار للضغط على الحكومة المصرية

خبير بترولي: إسرائيل تستغل حكم تعويضها بملياري دولار للضغط على الحكومة المصرية

في صدمة اقتصادية أخرى لمصر … صدور قرار دولي سىء جداً ضد الحكومة المصرية اليوم

في صدمة اقتصادية أخرى لمصر … صدور قرار دولي سىء جداً ضد الحكومة المصرية اليوم

مساء dmc - وزير البيئة " عصابات الاراضي لها علاقة ببعض موظفي الحكومة لكن نعمل علي مواجهتهم"

مساء dmc - وزير البيئة " عصابات الاراضي لها علاقة ببعض موظفي الحكومة لكن نعمل علي مواجهتهم"