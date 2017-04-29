خبير بترولي: إسرائيل تستغل حكم تعويضها بملياري دولار للضغط على الحكومة المصرية

التحرير

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قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول السابق، إن حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية بجنيف بتأييد حكمها السابق بفرض تعويضات علي هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار لشركة غاز البحر المتوسط، و1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، بعد الطعن علي الحكم من قبلهما.

وأضاف يوسف، فى تصريحاته لـ«التحرير»، أن الحكومة المصرية قامت على الفور بإيقاف المفاوضات بين شركة قطاع خاص مصرية «دولفينوس» وشركة «نوبل إنرجي» الأمريكية الشريك في حقل «لوثيان» الإسرائيلي، والمتضمنة إسالة جزء من الخام بمحطة إسالة دمياط بكامل طاقتها وتصديره للخارج لحسابها، إلا أن الاكتشافات المصرية الكبيرة للغاز بمنطقة البحر المتوسط علاوة علي الاتفاقيات المصرية القبرصية اليونانية الأخيرة لاستغلال محطات الإسالة المصرية، قاد إلى عدم إمكانية قبول الغاز الاسرائيلي بمصر، التي تعتبر الحل الاقتصادي الأمثل لإسرائيل لتصريف إنتاجها من الغاز، ولذلك اعتبرت تل أبيب هذا الحكم ورقة ضغط علي الحكومة المصرية لتنفيذ الاتفاق معها.

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وأكد الخبير البترولي، أن الحكومة ستجد صعوبة كبيرة في إعادة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي بعد تأييد الحكم، إلا إذا تراجعت عن اتفاقها مع قبرص واليونان، ومن خلال التفاوض مع اسرائيل يمكن إلغاء المبلغ المطلوب سداده أو تخفيضه.