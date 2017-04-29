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السناوي: السيسي يتحدث عن تثبيت الدولة ولا يوضح «أي دولة يقصد»

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السناوي: السيسي يتحدث عن تثبيت الدولة ولا يوضح «أي دولة يقصد» السناوي: السيسي يتحدث عن تثبيت الدولة ولا يوضح «أي دولة يقصد»

التحرير

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قال عبد الله السناوي، الكاتب السياسي، إن المشهد السياسي في يعاني من حالة اضطراب وارتباك، موضحًا أن مصر تحتاج إلى التوافق لكي تستطيع أن تتماسك، مثلما طالب الرئيس عبد الفتاح ، في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.

وأضاف السناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، أن الرئيس السيسي تحدث كثيرًا عن تثبيت الدولة دون أن يوضح أي دولة يريد تثبيت قواعدها، مشيرًا إلى أن دولة القانون هي التي يجب أن تثبت قدميها. 

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وأشار إلى أن هناك خروقات دستورية كبيرة يقوم بها البرلمان، وأن هذا واضح في إصدار قانون الهيئات القضائية، لافتًا إلى أن الجميع يعرف أنه إذا ذهب القضاة للمحكمة الدستورية سيبطلون القانون.

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التحرير

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