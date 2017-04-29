موقع أمريكي : أهرامات الجيزة معرضة للاندثار لهذا السبب .. وعلماء الآثار يوضحون حقيقة الأمر

نشر موقع “business insider” الأمريكي تقريرا يفيد بأن أهرامات الجيزة مع مرور الوقت ستندثر بسبب عوامل التعرية والصرف الصحي، حيث تؤثر تلك العوامل على بنيتها مما يؤدي إلى انهيارها، حيث تضمن التقرير أهم المعالم السياحة المعرضة للاختفاء على مستوى العالم.

وجاء من بين تلك الأماكن “مدينة البندقية في إيطاليا وغابات الأمازون وجزر سيشيل، والأهرام”، وناشد التقرير السائحين بزيارة تلك الأماكن قبل فوات الأوان، فيما أكد مدير عام منطقة الأهرام الأثرية أشرف محيي الدين أن تلك المعلومات تتنافى مع الواقع والمنطق، حيث أن الأهرامات شيدت منذ أكثر من 4000 عام وتعرضت لتلك العوامل ومع ذلك ظلت صامدة.

وأضاف مدير عام آثار أسوان، والمدير السابق لمنطقة آثار ميت رهينة أحمد صالح، أن المعلومات الواردة بالتقرير عن انهيار الأهرامات غير منطقية، نظرا لأن أقرب منطقة سكنية للأهرام هي “نزلة السمان” وهي منطقة منخفضة جدا عن هضبة الأهرام وبالتالي لن يصل الصرف الصحي إلى الأعلى.

المصدر : مصر فايف