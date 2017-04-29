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بالفيديو || مرض إيمي سبب حزن سمير غانم و دلال عبد العزيز

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بالفيديو || مرض إيمي سبب حزن سمير غانم و دلال عبد العزيز بالفيديو || مرض إيمي سبب حزن سمير غانم و دلال عبد العزيز

تحدث الفنان سمير غانم عن الضيق الذي يشعر به، عندما يشاهد بكاء زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وبخاصة أنها بكت كثيرا في الفترة الأخيرة.
 
وأضاف، خلال استضافتهما في برنامج "تلاتة في واحد": «الفترة الأخيرة مات ناس كتير من أصحابنا وأساتذتنا، ودلال كل ما بتروح عزاء، لازم تعيط».
 
وتابع: «أنا بحزن على أصدقائي اللي بيروحوا، واحد ورا التاني، وسابوني لوحدي.. بس المرة الوحيدة اللي بكيت فيها أنا ودلال بحرقة، لما إيمي بنتي تعبت، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة».
 
واكتفي الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بالحديث عن أزمتهما النفسية بعد مرض ابنتهما، دون الحديث عن تفاصيل هذا المرض.
 
يذكر أن برنامج "تلاتة في واحد"، يذاع أيام الجمعة والسبت على قناة "ON E" والبرنامج من تقديم شيماء سيف وزوجها. ويشاركها في تقديم بعض الحلقات الفنانة نشوى مصطفى والفنانة ليلى عز العرب.
 
 
 
 
المصدر : فيتو
 

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