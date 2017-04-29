الدكتاتور الكوري الشمالي "كيم جون أون" يهتم بشخص مصري واحد فقط

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الزعيم الكوري الشمالي “كيم جون أون ” يعشق الكاليتشو الدوري الإيطالي ويعرف كل تفاصيله وأن ناديه المفضل في الدوري الإيطالي هو نادي ” كالياري” وأنه يتابع جميع اللا عبين المميزين في الدوري الإيطالي.

وأن أفضل لاعب من وجهة نظره في الدوري الإيطالي ويتابعه عن كثب هو جناح روما الطائر الفرعون المصري “محمد صلاح” ويعتبره من أفضل اللاعبين في أوربا.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن الزعيم الكوري يهدف لتطوير الرياضة، في بلاده خصوصا كرة القدم، حيث أنشأ مدرسة للموهبين في كرة القدم منذ عام 2013.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن أحد المدربين في مدرسة الموهبين الكورية، أن كوريا الشمالية لديها خطط مستقبلية في صناعة كرة القدم، تهدف من خلاله إلى تحقيق الزعامة في أسيا، ثم الزعامة على مستوى العالم في كرة القدم.

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية شاركت في بطولة كأس العالم لكرة القدم مرتين الأولى عام 1966 في إنجلترا، والثانية عام 2010 في جنوب أفريقيا.

المصدر : مصر فايف