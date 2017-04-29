فيديو.. مصطفى الفقي: يجب تدريس خطاب بابا الفاتيكان في المدارس

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أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، بالخطابات الأربعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبابا الفاتيكان وشيخ الأزهر والبابا تواضروس في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، داعيًا إلى تدريس خطاب البابا فرانسس في المدارس.

وانتقد الفقي، خلال مداخلة هاتفية أمس الجمعة مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم» الهجوم الذي يشنه البعض على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، موضحًا أن الأزهر عمره أكثر من 1100 عام، ولا يجب أن نعلن وفاة الأزهر فجأة مثلما يقول البعض.

وأوضح الفقي أن البابا تواضروس الثاني هو منحة إلهية للشعب المصري، معقبًا: «كفاية إنه هو صحاب مقولة وطن بلا كنائس، خير من كنائس بلا وطن».

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وأوضح أن هناك بعض الدول تحاول أن تحاكي مكتبة الإسكندرية في «غيرة طفولية» لم تحدث من قبل، لافتًا إلى أن المكتبة ستظل هي باب المعرفة في المنطقة.