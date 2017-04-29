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أهالي الأقصر يستقبلون صاحب المركز الثالث في «أمير الشعراء»

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أهالي الأقصر يستقبلون صاحب المركز الثالث في «أمير الشعراء» أهالي الأقصر يستقبلون صاحب المركز الثالث في «أمير الشعراء»

التحرير

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وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، الشاعر حسن عامر، قادما من مطار القاهرة، بعد حصوله على المركز الثالث في مسابقة أمير الشعراء بنسختها السابعة التي أقيمت في أبو ظبي بدولة الإمارات الشقيقة.

واستقبل عدد من أهالي الأقصر والمهتمين بالأدب، الشاعر فور وصوله إلى المطار، حيث قاموا بتنظيم حفل استقباله له، رافعين علم ،  كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه، بعدما قام به من مشاركة ووصوله إلى المرحلة النهائية في مسابقة أمير الشعراء.

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يذكر، أن الشاعر حسن عامر من مواليد قرية الحميدات بمركز إسنا، جنوب الأقصر، وحصل على المركز الثالث في الحلقة الختامية، التي فاز فيها منافسه السعودي إياد الحكمي ليتوج بلقب أمير الشعراء. 

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التحرير

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