عمار حسن: «الأزهر وحده من يستطيع مواجهة الإرهاب.. لكنه لا يعرف الطريق»

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قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسية إن «كثيرًا من النزاعات في العالم بسبب رغبة البعض في حيازة الثروة عن طريق السلاح، حتى أصبح هناك تهديد واضح لمستقبل الأجيال القادمة، ما جعل شيخ الأزهر يؤكد أن تجارة السلاح سبب رئيسي في الإرهاب والتطرف».

أضاف عمار، خلال حواره أمس الجمعة ببرنامج «كلام مصري»، عبر فضائية «الحرة»، مع الإعلامية دينا موسى، أن «شيخ الأزهر أراد أن يوضح لبابا روما باعتباره سلطة روحية للغرب، وهذا النوع من التجارة ليس كتجارة الحبوب مثلًا، ولكنها تجارة تقضي على شعوب».

وأوضح أن «الدين بات يُستغل في تفكيك الدول، وبعض التنظيمات المتطرفة لديها مبرر أنها لا تستطيع مواجهة الجيوش الكبرى، لذلك تلجأ إلى التفجيرات والعمليات الإرهابية، ولابد من قطع الطريق عن هذا المبرر بأي حال من الأحوال».

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وأكد الكاتب أن «الدواعش يتلقون تمويلًا من قِبل بعض الدول الإقليمية، والأزهر وحده هو من يستطيع المواجهة، حيث أنه لم يتورط في مساندة أي جماعة حملت السلاح».

استكمل: «الأزهر يريد المواجهة والتجديد، لكنه لا يعرف الطريق، وواجب كل المثقفين في مصر، ومؤسسات الدولة، أن يساعدوه في الوصول لهذا، العلوم لا تتطور من داخلها، لكن يجب عليها أن تنفتح على العلوم الأخرى».