حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها إضراب فى البرازيل واقتحام البرلمان المقدونى، إضافة إلى اجتماع مجلس الأمن الدولى حول كوريا الشمالية.

1- اجتماع فى مجلس الأمن حول كوريا الشمالية

المشاركين فى جلسة مجلس الأمن الدولي فى نيويورك اليوم الجمعة (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على كوريا الشمالية ردا على برامجها النووية والخاصة بتكنولوجيا الصواريخ.

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2- إضراب عام في البرازيل

احتجاجات ضد اصلاحات حكومية فى ساوبولو اليوم الجمعة (أ ف ب)

أدى إضراب عام نظمته نقابات العمال في البرازيل إلى إصابة الحياة العامة بالشلل.

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3- أعمال عنف داخل البرلمان المقدونى

إصابة أحد أعضاء البرلمان المقدونى فى سكوبيه اليوم الجمعة (أ ف ب)

أصيب العشرات بجروح في أعمال عنف في برلمان مقدونيا، عندما اقتحم محتجون قوميون مبنى البرلمان وسط موجة غضب من التصويت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

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4- وفاة 11 شخصا بسبب مرض ''غريب'' في ليبيريا

عيادة طبية للمرضى فى ليبيريا - أرشيفية (أ ف ب)

ذكر مسؤول بقطاع الصحة أن 11 شخصا توفوا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، فيما أصيب تسعة آخرون على الأقل بالمرض.

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5- فتح الباب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية التركى يصافح ممثلة الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية فى مالطا اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن باب انضمام تركيا إلى التكتل لا يزال مفتوحًا رغم التراشق اللفظي على مدار أشهر بين أنقرة والحكومات الاوروبية.

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