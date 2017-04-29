أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم فى 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

 

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها إضراب فى البرازيل واقتحام البرلمان المقدونى، إضافة إلى اجتماع مجلس الأمن الدولى حول .

1- اجتماع فى مجلس الأمن حول كوريا الشمالية

1

 المشاركين فى جلسة مجلس الأمن الدولي فى نيويورك اليوم الجمعة (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على كوريا الشمالية ردا على برامجها النووية والخاصة بتكنولوجيا الصواريخ.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

2- إضراب عام في البرازيل

احتجاجات ضد اصلاحات حكومية فى ساوبولو اليوم الجمعة (أ ف ب)

احتجاجات ضد اصلاحات حكومية فى ساوبولو اليوم الجمعة (أ ف ب)

أدى إضراب عام نظمته نقابات العمال في البرازيل إلى إصابة الحياة العامة بالشلل.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3- أعمال عنف داخل البرلمان المقدونى

3

إصابة أحد أعضاء البرلمان المقدونى فى سكوبيه اليوم الجمعة (أ ف ب)

أصيب العشرات بجروح في أعمال عنف في برلمان مقدونيا، عندما اقتحم محتجون قوميون مبنى البرلمان وسط موجة غضب من التصويت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4- وفاة 11 شخصا بسبب مرض ''غريب'' في ليبيريا

4

عيادة طبية للمرضى فى ليبيريا - أرشيفية (أ ف ب)

ذكر مسؤول بقطاع الصحة أن 11 شخصا توفوا بسبب مرض غير معروف في ليبيريا، فيما أصيب تسعة آخرون على الأقل بالمرض.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5- فتح الباب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

5

وزير الخارجية التركى يصافح ممثلة الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية فى مالطا اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن باب انضمام تركيا إلى التكتل لا يزال مفتوحًا رغم التراشق اللفظي على مدار أشهر بين أنقرة والحكومات الاوروبية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تبدأ تهورها بـ "صاروخ"

كوريا الشمالية تبدأ تهورها بـ "صاروخ"

أمريكا تدعو إلى "ضغط جديد" على كوريا الشمالية في مجلس الأمن

أمريكا تدعو إلى "ضغط جديد" على كوريا الشمالية في مجلس الأمن

صحيفة إيطالية: لهذا السبب يهتم زعيم كوريا الشمالية بالنجم المصري محمد صلاح

صحيفة إيطالية: لهذا السبب يهتم زعيم كوريا الشمالية بالنجم المصري محمد صلاح

تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تستبعد الحوار المباشر مع كوريا الشمالية

تيلرسون يؤكد أن واشنطن لا تستبعد الحوار المباشر مع كوريا الشمالية