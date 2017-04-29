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عمار علي حسن: الهجوم الإعلامي على الأزهر وشيخه «رخيص»

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عمار علي حسن: الهجوم الإعلامي على الأزهر وشيخه «رخيص» عمار علي حسن: الهجوم الإعلامي على الأزهر وشيخه «رخيص»

التحرير

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قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسية، مساء الجمعة، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أعرب عن ثقته بشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبهذه المؤسسة الدينية، بحضوره المؤتمر الأزهر العالمي للسلام، الأزهر له قيمة روحية كبيرة، مؤكدًا أن هذه الحملة تدخل فيه اعتبارات شخصية، ورغبة في السيطرة على المؤسسة.

أضاف يوحنا، خلال حواره ببرنامج «كلام مصري»، عبر فضائية «الحرة»، مع الإعلامية دينا موسى، أن «هناك هجومًا إعلاميًا مسعورًا على الأزهر وشيخه، والجميع تعجب، هناك فرق بين النقد للبناء، والنقد لهدم المؤسسة تمامًا، وما حدث طريقة رخيصة تفيد التطرف أكثر مما تحاربه».

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تابع: «يجب على الجميع العمل مع الأزهر وليس تشويهه، الأزهر والكنيسة عمودين للدولة المصرية، وقيمة أمام العالم، ويجب أن نحرص عليهما، وما حدث يؤدي إلى عناد وليس إصلاح».

أكد أن «كل الأديان انتجت إرهابيين، ولكن ربع القرن الأخير أصبح مصدر العنف مرتبط بالجامعات الإرهابية التي تزعم أنها نابعة من الإسلام، وهذا يحتاج إلى مراجعة»، مشدّدًا على أن «كل العنف الذي تمت ممارسته باسم الأديان ثبت أنه لا يمت لها بصلة».

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التحرير

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