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عمار حسن: بابا الفاتيكان جمع طوائف المسيحية.. والنزعة الإنسانية لديه كبيرة

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عمار حسن: بابا الفاتيكان جمع طوائف المسيحية.. والنزعة الإنسانية لديه كبيرة عمار حسن: بابا الفاتيكان جمع طوائف المسيحية.. والنزعة الإنسانية لديه كبيرة

التحرير

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قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسية، مساء الجمعة، إن «النزعة الإنسانية عريضة لدى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ولا ينظر لنفسه كرجل دين كبير، أو قيادة روحية، بل ينظر لنفسه على أنه مصلح اجتماعي، بينما قادة العالم ينظروا إلى هذا النموذج على أنه يوتيوبيا وعيش في المدينة الفاضلة».

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أضاف يوحنا، خلال حواره ببرنامج «كلام مصري»، عبر فضائية «الحرة»، مع الإعلامية دينا موسى، أن «الحوار المسيحي المسيحي هو الأبرز اليوم، فليس جديدًا الحوار المسيحي الإسلامي، لكن الجديد أن يأتي بابا الفاتيكان ويزور المقار البابوي، ويحدث هذا التجمع للطوائف المسيحية المختلفة، فالنزوع إلى التعصب في المسيحية أشد عند البعض من تعصبه ناحية المسلمين».

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التحرير

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