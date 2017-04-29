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الكنيسة الكاثوليكية: المصريون لا يعرفون قيمة وطنهم وتاريخهم

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الكنيسة الكاثوليكية: المصريون لا يعرفون قيمة وطنهم وتاريخهم الكنيسة الكاثوليكية: المصريون لا يعرفون قيمة وطنهم وتاريخهم

التحرير

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قال الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، مساء الجمعة، إنه بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، أبدى رغبته في زيارة منذ سنوات طويلة.

أضاف يوحنا، خلال حواره ببرنامج «كلام مصري»، عبر فضائية «الحرة»، مع الإعلامية دينا موسى، أن «المصريين لا يعرفون جيدًا قيمة وطنهم، مصر مذكورة في الكتب المقدسة، نابليون قال في آخر مذاكرته إن مصر أهم بلد في العالم، بموقعها الجغرافي والديني، وتاريخها الحضاري والسياسي».

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تابع أن «العالم كله يتمنى زيارة مصر، ويا ريتنا إحنا كمصريين نعرف قيمة بلدنا».

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التحرير

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